"Fallimento di un modello cooperativo"

La situazione della Cofari? "Un ulteriore clamoroso fallimento del modello cooperativo ideologicamente da sempre sostenuto di Forza Italia". Parole e musica di Alberto Ancarani, consigliere comunale di Forza Italia, che ha presentato un question time sulla vicenda della cooperativa di facchinaggio. L’azzurro chiede a sindaco e giunta "se l’amministrazione sia mai stata richiesta di collaborazione per chiudere la vertenza con i soci facendo recuperare anche la quota sociale conferita". Infine "se l’amministrazione, prendendo spunto da questo ulteriore clamoroso fallimento del modello cooperativo ideologicamente da sempre sostenuto non intenda farsi promotrice in Parlamento di iniziative legislative per riformare completamente il modello, impedendo il dumping nei confronti delle ordinarei imprese", impedendo che soci in buona fede vedano svanire i soldi conferiti.