Far fare il collo lungo

Udita in considerazione della situazione pensionistica: "I s’fa fê e’ còl lóng prèma ch’i s’dèga la pinsiôn" (Ci fanno fare il collo lungo prima di darci la pensione". "Fê e’ còl lóng" ha infatti il significato di attendere molto, struggendosi in un’impaziente attesa di qualcosa che vorremmo avvenisse al più presto. Proprio in tal senso ci conduce una spiegazione tratta dal poema burlesco ‘Malmantile racquistato’: "Quando uno in qualche conversazione ha grande appetito, si rivolge sempre da quella parte, donde vengono le vivande: e sta col capo elevato (ond’è che il collo s’allunga) per vedere l’arrivo del cibo bramato. Questa maniera si trasporta a significare la pena che si prova nell’aspettare qualsivoglia cosa desiderata".