Festa della cozza selvaggia : "Quest’anno qualità eccellente"

Presentato ieri mattina il programma dell’undicesima edizione de ‘La cozza Selvaggia di Marina di Ravenna in festa’ prevista per fine giugno.

Tre giorni, dal 28 al 30 giugno, dedicati ad un’eccellenza locale nell’area del bacino pescherecci tra via Molo Dalmazia e il Mercato del Pesce, con stand gastronomici dei ristoranti del territorio e incontri con esperti, cozzari e pescatori per conoscere il mare con le parole di chi ci lavora tutti i giorni. I chioschi saranno aperti venerdì 28 dalle 18 alle 24, sabato 29 dalle 12 alle 24 e domenica 30 dalle 12 alle 23. Quest’anno anche anche alcune novità: la sera del 27, dalle 19, un’anteprima con aperitivo e cena al Finisterre beach di Marina di Ravenna; inoltre, il 28 giugno alle 18.30 nell’atrio del mercato del pesce, sarà presentato il libro di ricette ‘Io cucino la Selvaggia di Marina di Ravenna’ con 14 ricette di chef, pescatori e appassionati in collaborazione con Feem, Fondazione Eni Enrico Mattei.

L’assessore Giacomo Costantini ringrazia gli organizzatori: "Questa manifestazione, particolarmente apprezzata dalla cittadinanza, è diventata un presidio per valorizzare un prodotto unico nel suo genere e anche il bacino pescherecci come luogo identitario fondamentale per il lavoro dei pescatori. Nel futuro prossimo sono previsti diversi lavori che contribuiranno a rendere sempre più vitale e attrattiva l’area, coinvolgendo anche il centro Cestha che in questi anni ha rivestito un ruolo fondamentale per proteggere e monitorare il mare al fianco dei pescatori".

Proprio con Cestha e con le imbarcazioni Eni sabato 29 alle 10 si potrà partecipare ad un’escursione in mare con avvicinamento a una piattaforma e dimostrazione di raccolta dei pregiati mitili. Successivamente i ricercatori del Cestha libereranno alcuni esemplari di tartarughe marine. Con questa visita guidata si potrà vedere da vicino il lavoro dei cozzari che si immergono fino a 18 metri di profondità e raccolgono le cozze dai pali delle piattaforme, dove crescono spontaneamente in condizioni uniche: lontano dalla costa e con correnti ricche di nutrienti i molluschi crescono grossi e gustosi. Le prime raccolte di questa stagione promettono bene: "le cozze non sono in grande quantità, ma la qualità è eccellente".

Per il programma completo e per prenotare le attività consultare il sito www.lacozzadiravenna.it.

Valeria Bellante