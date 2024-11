’Fiesta’, commedia-tributo a Raffaella Carrà

Il teatro comunale Walter Chiari di Cervia omaggia Raffaella Carrà con un doppio appuntamento dell’esilarante spettacolo ’Fiesta’, in programma questa sera e domani alle 21.

La commedia, scritta da Fabio Canino insieme a Roberto Biondi e Paolo Lanfredini, e interpretata insieme a Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi, è un tributo all’intramontabile mito di Raffaella Carrà e alle sue canzoni. La regia è firmata da Pietro Di Blasio. Inoltre, lo spettacolo inaugura la stagione di Prosa 2024/25.

Uno dei protagonisti della commedia è Luca, il più scatenato, fedele, innamorato fan di Raffaella Carrà, tanto da celebrare, ogni 18 giugno, il compleanno del suo mito con una vera e propria festa piena di balli, canti, torta e invitati.

Alla serata invita i suoi due migliori amici, Renato e Ivano; il primo un esuberante infermiere amante della palestra e dei bei ragazzi, il secondo un aspirante scrittore, uomo di fede e truccatore di una nota diva.

A sorpresa, anche se non troppo, sopraggiunge un terzo ospite, Giuseppe, un collega di Luca dall’incerta identità sessuale.

La Fiesta sarà un pretesto per piccanti confessioni tra amici, ma anche per liberare gli animi da desideri epaure. Come in tutte le feste che si rispettino, arriva l’elemento dirompente: Massimo, il bel poliziotto eterosessuale al 150%. Sarà lui a mettere in crisi le convinzioni di Luca e dei suoi amici, o saranno loro a mettere in crisi il fascinoso Massimo?

Il costo dei biglietti varia da 15 a 26 euro, per maggiori informazion sui prezzi e posti disponibili contattare lo 0544/975166 o consultare il sito www.accademiaperduta.it.

Per prenotazioni online, contattare il numero 0544 975166 o recarsi negli uffici del teatro (con ingresso da Viale della stazione) dalle 10 alle 13.

Prevendite online disponibili anche sul sito Vivaticket.

Inoltre, domani alle 18 gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico nel Ridotto del Teatro. L’ingresso all’Incontro è gratuito.

Dopo le rappresentazioni cervesi, lo spettacolo tornerà in Romagna il prossimo 18 dicembre, al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

I prossimi appuntamenti della stagione di prosa sono in programma il 15 e 16 dicembre con ’L’avaro immaginario’ di Enzo Decaro, mentre il primo spettacolo del 2025 è previsto il 15 e 16 gennaio, con ’Il malloppo’ di Joe Orton, la black comedy inglese interpretata da Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro.