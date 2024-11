"Finalmente un’auto ecosostenibile"

Alice Pirini a dice che se venissero migliorate alcune caratteristiche tecniche l’auto elettrica potrebbe diffondersi di più: "Penso che sia molto ecosostenibile, ormai tanti hanno i pannelli fotovoltaici quindi si potrebbe riuscire a ricaricarla anche in casa con facilità. Non sono ben aggiornata sui costi in concessionaria ma se fosse più diffusa sicuramente anche il prezzo medio per acquistarla si abbasserebbe. So che è molto silenziosa ma non sono mai salita a bordo. In futuro sarei propensa a prenderne una, non mi intendo di consumi però se ci fosse modo di rifornirsi in modo veloce sarei favorevole, è tutta questione di avanzamento tecnologico".