Foris Index in Mth, al top nella refrigerazione

La Foris Index di Conselice è stata acquisita dalla torinese Mth. La Foris è specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere, la società che ne ha acquisito la maggioranza è player riferimento nella refrigerazione industriale e commerciale. "L’operazione – spiega Mth – è di rilevanza strategica e rientra in un piano di sviluppo che mira a costruire un campione italiano in grado di competere con i grandi player del settore a livello internazionale, attraverso le sinergie tra le due realtà aziendali. Foris Index potrà contare sulla forza commerciale di Mth, già presente in tutto il mondo, per spingere ulteriormente la gamma prodotto, oltre a svolgere attività congiunte di sviluppo prodotto e realizzare importanti sinergie sul piano dei costi. L’obiettivo comune è dare continuità e rafforzare ulteriormente l’azienda di Conselice mantenendo saldo il legame con il territorio. La sede operativa e i relativi posti di lavoro saranno mantenuti, non solo portando avanti quanto fatto con successo negli ultimi 60 anni da tre generazioni della famiglia Berardi, ma con la volontà di investire ulteriormente in un’ottica di sviluppo e crescita futura di Foris Index".

Fondata nel 1964 a Conselice dalla famiglia Berardi, Foris Index è specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere per i grandi magazzini industriali e per il settore agrario, ortofrutticolo e delle carni, in particolare con applicazioni in atmosfera controllata. La società vanta un know-how unico nella produzione di prodotti ad alto valore tecnologico e innovativo. Con una presenza radicata sia in Italia che nei principali Paesi europei, Foris Index è cresciuta costantemente negli ultimi anni ed anche nel 2022 è stato raggiunto l’obbiettivo degli 8 milioni di fatturato. "Al fine di supportare la transizione e alla luce delle importanti prospettive e opportunità di crescita al fianco di Mth", la famiglia Berardi ha deciso di reinvestire nell’operazione mantenendo una quota di minoranza "qualificata e strategica".

"Mth – commenta Renato Berardi, Amministratore Unico di Foris Index – è riconosciuta a livello globale come un player rilevante nel settore della refrigerazione, e rappresenta il miglior partner per proseguire il percorso di crescita di Foris Index grazie alla sua presenza consolidata nel mondo e alla gamma prodotto complementare. L’organizzazione combinata di Mth e Foris Index ha il potenziale per catturare importanti opportunità di crescita e consolidare il posizionamento come principale produttore di porte frigorifere industriali e commerciali in Italia e nel mondo". "Sono orgoglioso di aver portato a termine questa operazione – diochiara Luigi Canova, presidente e ceo di Mth – la più rilevante nella storia societaria, e felice di dare il benvenuto all’interno del nostro Gruppo alla famiglia Berardi e a tutte le persone di Foris Index, con cui condividiamo un forte spirito imprenditoriale e una cultura basata sul fornire le migliori soluzioni personalizzate per le esigenze dei clienti e sulla valorizzazione e il coinvolgimento delle nostre persone".