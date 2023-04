"Freedom srl non è parte di alcun gruppo ’Roberto Cavalli’"

In riferimento all’articolo ’Pineta di Milano Marittima, Roberto Cavalli gestirà la disco dei vip: vuole aprire per Pasqua’, lo stilista e imprenditore tiene a precisare quanto segue: "In risposta all’articolo, il sottoscritto Roberto Cavalli precisa che l’offerta riportata è stata presentata al liquidatore della società Freedom s.r.l., impresa che opera principalmente nel settore dell’intrattenimento e di cui il sottoscritto è socio e amministratore. Freedom s.r.l. non è parte di alcun ’gruppo Roberto Cavalli’, né tantomeno è in alcun modo collegata con la casa di moda Roberto Cavalli s.pa.". Inoltre "espressioni o allusioni simili, utilizzate nel contesto dell’articolo, sono del tutto improprie e non corrispondono alla realtà imprenditoriale e societaria di Freedom s.r.l.". Quest’ultima società si è aggiudicata la gestione del Pineta.

---------

Risponde la redazione

Nessuno ha mai riferito che la gestione era legata alla spa della moda. Il riferimento al gruppo Roberto Cavalli era inteso in senso più ampio come riferimento a una società legata al noto stilista il quale, infatti, nella stessa precisazione indica di essere amministratore della Freedom srl.