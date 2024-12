Fusignano, iniziative per le feste. Camminate per i bambini, spettacoli, letture e concerti

Fusignano propone tante iniziative per le festività natalizie. Si comincia nella frazione di San Savino sabato 7 dicembre alle 20, con l’accensione dell’albero di Natale. Domenica 8 dicembre in piazza dalle 15 ’Il cammino degli elfi’, camminata per i bambini seguendo la zampogna magica, sorprese, letture e Babbo Natale (informazioni Rita al 338 6989327), villaggio natalizio con falò, castagne, vin brulè, cioccolata calda, sabadoni, miele, stand gastronomico. Ci saranno inoltre un laboratorio creativo delle api per i bambini, set fotografico natalizio, mercatino del libro e banchetti di Graziella e Giordano della scuola materna parrocchiale e delle associazioni; canti natalizi con il coro dei Corellini e per finire l’accensione dell’albero di Natale. Sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 19 si potrà cenare al Brainstorm con l’Osteria dei folli "Winter Edition" (informazioni e prenotazioni Alessia 392 0008116). Mercoledì 11 dicembre alle 17 alla biblioteca ’Carlo Piancastelli’ letture natalizie per bambini dai 3 ai 5 anni (informazioni e prenotazioni allo 0545 955674). Il 13 alle 20 dal bar TikiTaka di Maiano camminata di Santa Lucia (info: 338 5219789) e poi accensione dell’albero di Natale con accompagnamento musicale e rinfresco. Domenica 15 alle 12 al Brainstorm concerto dei Surprise Christmas Choir e a seguire pranzo natalizio di Fusignano è più (prenotazioni: 329 0712713). Il 20 dicembre alle 21 concerto natalizio all’auditorium della corale Corelli e dei Corellini. Per la vigilia, martedì 24 dicembre dalle 22.30 in piazza falò natalizio con ristoro.

Infine, per l’Epifania lunedì 6 gennaio al teatro Moderno alle 16 lo spettacolo "Natale a suon di hip-hop" e calze della Befana per i bambini.