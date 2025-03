Gigantesca torta di 9 metri in beneficenza

Gigantesca torta ‘montata’ su una impalcatura alta nove metri e ‘corredata’ da 29 coppie di sposi unitisi in matrimonio nel corso del 1996: ebbe un enorme successo l’iniziativa di Pro Loco e Comune con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero e della pasticceria Giordani di Borgo Rivola, messa in scena la domenica 4 maggio 1997 a Riolo Terme dove accorsero migliaia di persone. A conclusione della cerimonia, la gigantesca torta fu venduta a fette (diecimila lire per porzione) e il ricavato andò alla struttura per bambini senza famiglia ‘Casa del sorriso’ a Mariele in Bolivia.

A cura di Carlo Raggi