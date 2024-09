Giornata di giostre storiche per i cavalieri faentini

Cavalieri faentini oggi alla ricerca della settima vittoria stagionale in giostre. Diafaldi da battere a Monselice e Innocenzi a Foligno. La stagione dei Palii e delle Giostre storiche 2024 si sta avviando alla conclusione: per ora sono sei le vittorie ottenute dai cavalieri faentini nelle competizioni storiche di primo livello nazionale. Oggi in Veneto diversi cavalieri faentini saranno in gara alla 39esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice. Ben cinque, quast’anno, i cavalieri faentini in lizza, in questa contesa dove negli ultimi anni hanno conquistato il primo posto. Saranno in gara, Alberto Liverani, Matteo Tabanelli, Stefano Venturelli, Marco Diafaldi e Gertian Cela detto Gege. La 39esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice (Padova), si svolgerà nel campo della giostra di via Piave con inizio alle ore 15,30 e sarà sotto egida della Fitetrec-ante e sarà trasmessa in diretta via Facebook. Ben 9 le contrade che presenteranno ognuna due binomi. Lo scorso anno a vincere la Giostra fu il faentino Marco Diafaldi della Contrada San Bortolo, in sella a Blue Mayson, che, nella finalissima, ebbe la meglio su Ilaria Signorini (prima amazzone nella storia della manifestazione arrivata a correre la tornata finale) su Cabana della Contrada del Carmine. Sempre oggi a Foligno, in Umbria, in scena la Giostra delle Rivincita, dove da battere ci sarà il fortissimo cavaliere locale nonché fantino del Borgo Durbecco, il 41enne Luca Innocenzi, già vincitore a giugno della Giostra della Sfida e quest’anno anche a Monterubbiano, le due Quintane di Ascoli e a Servigliano. Dopo un po’ di tempo, sarà in lizza nuovamente della prestigiosa giostra Umbra un cavaliere faentino il 25enne Nicholas Lionetti ingaggiato dal Rione Giotti. I cavalieri faentini vantano diverse vittorie alla Giostra di Foligno. Anche questa competizione si potrà seguire in diretta via social.

Gabriele Garavini