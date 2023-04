Giovedì apre la nuova sede della biblioteca Omicini

Giovedì 20 aprile alle 11 appuntamento in piazza della Libertà a Castiglione di Ravenna per il taglio del nastro della nuova sede della biblioteca ’Celso Omicini’.

Ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale, la biblioteca si è trasferita nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e ha rinnovato il proprio aspetto. I due piani della nuova sede sono stati completamente riallestiti. Vi si potrà trovare anche un nuovo spazio per bambini dagli 0 ai 6 anni e l’area game e ludoteca per ragazze e ragazzi. Fra le novità anche gli scaffali tematici dedicati ai libri dal mondo (in lingua straniera) e alla lettura accessibile, nonché una sezione dedicata all’attualità. Le iniziative, che si collocano all’interno della campagna nazionale del ‘Maggio dei libri’ del Centro per il libro e la lettura (Cepell), vedranno come protagonisti, fra gli altri, il Teatro delle Albe con Odisèa, il rapper Moder con un laboratorio di scrittura rap, l’associazione Fatabutèga e le volontarie “Nati per Leggere” con letture e laboratori dedicati ai più piccoli.