Godo supera Torre Pedrera 2-1 grazie ai lanciatori italiani

Godo

2

Torre Pedrera

1

GODO: Orselli ss (1/2), Tanesini cf (0/2), Bucchi 2b (0/4), Evangelista dh (2/4) (Orlandi), Gelli 3b (3/4), Piumatti 1b (0/3), D. Meriggi rf (1/4), M. Casadio c (0/4), A. Casadio lf 0/4.

TORRE PEDRERA: Greco rf (0/4), T. Montanari 1b (0/4), Tamburini 2b (1/4), Magnani lf (0/4), Mazzone 3b (0/3), Giovannini dh (0/2) (Di Carlo), Albini c (1/4), Carlini ss (1/3), Giovanelli cf (1/3).

Successione: Godo 100 000 100 = 2 bv 7 e 2; Torre Pedrera 000 010 000 = 1 bv 4 e 2. Lanciatori: Galeotti (W) rl 7.0 bvc 4 bb 1 so 4 pgl 2.49; Pouye (S) rl 2.0 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 3.00; Ioli rl 6.0 bvc 4 bb 4 so 9 pgl 4.50; Ravegnani (L) rl 2.0 bvc 3 bb 0 so 1 pgl 0.93.

Torna al successo Godo, battendo i Falcons Torre Pedrera 2-1 in una gara1 decisa dalla qualità dei lanciatori di formazione italiana dei Goti e nella seconda 10-0 per manifesta superiorità al settimo inning. Galeotti lancia per 7 riprese concendendo appena 4 valide, nessuna, in due inning, per il closer Pouye, a fronte di 1 base ball e 1 strike out. Godo inizia benissimo la sua contesa: dopo tre veloci eliminazioni Manuel Orselli riceve la prima base ball e poi vola in seconda con un’ottima rubata sul bunt di Tanesini poi eliminato in prima. La volata di sacrificio di Mattia Bucchi porta Orselli in posizione punto che arriva per il singolo sulla parte sinistra del campo di Jose Evangelista. Evangelista che poi arriva in terza ma Piumatti viene eliminato al volo: Godo così chiude il primo inning in vantaggio 1-0 con due uomini lasciati in base. Non accade nulla di rilevante sino alla parte bassa del quinto: base ball a Giovannini che il battitore trasforma poi nel punto del pari (1-1) dopo una base rubata e i singoli di Albini e Carlini. Godo, però, approfitta del cambio di lanciatore per Torre Pedrera – Ravegnani per Ioli – per portare ancora Orselli a casa base, dopo il singolo centrale di Evangelista: è il 2-1 che vale la vittoria.

Risultati serie A, girone N Godo-Torre Pedrera 3-1 e 10-0. Oggi: Fiorentina-Athetics Bologna (solo gara2, ore 11). Classifica: Fiorentina (5-2) .714; Athletics Bologna (6-3) .667; Modena (5-3) .625; New Rimini (3-4) .429; Godo (3-6).333; Torre Pedrera (2-6). 250

