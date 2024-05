Grasso, imprenditrice antimafia e scrittrice

Venerdì alle ore 21, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, Valeria Grasso sarà ospite del Caffè Letterario di Lugo per presentare il suo libro dal titolo “Mafia, una donna contro”, edito da Guerini e Associati. A introdurre la serata ad ingresso libero sarà Patrizia Randi. Grasso è una imprenditrice, ha gestito una palestra nel quartiere San Lorenzo di Palermo fino a 15 anni fa, quando, dopo essersi rifiutata di pagare il pizzo alla mafia, ha denunciato il Clan dei Madonia. "Testimone di giustizia", a seguito di numerose minacce di morte, con i suoi tre figli è stata trasferita in una località protetta. Oggi lavora per il Ministero della Sanità.