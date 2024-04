"Gridea, dall’alluvione ai servizi web"

Nell’epoca in cui l’imprenditoria giovanile è sempre più in voga, nasce nel territorio della Bassa Romagna una realtà pronta a lasciare il segno nel panorama delle attività emergenti. Si tratta di Gridea srl, azienda online nata dall’ingegno e dalla determinazione di tre santagatesi: Matteo Quaranta, Michele Bordini e Mick Mughini, i primi due classe 2003 e il terzo nato l’anno precedente. "Una realtà – osservano i tre giovani imprenditori – che si contraddistingue per la sua proposta unica, consistente nel trattare prodotti personalizzati di tutte le categorie e per tutti i settori imprenditoriali, affiancandoli a un reparto web e social in grado di fornire una gamma completa di servizi digitali. Tra questi, creazione e gestione di siti web, realizzazione e produzione di progetti grafici personalizzati, gestione professionale dei social media e molti altri ancora".

Gridea affonda le proprie radici in un momento di grande difficoltà e di resilienza che i tre giovani hanno vissuto durante il catastrofico evento alluvionale che ha purtroppo messo in ginocchio mezza Romagna, Sant’Agata sul Santerno compresa. "In quel frangente assai critico – raccontano –, mentre ci adoperavamo per cercare di rimettere in sesto le nostre case prestando inoltre aiuto ai nostri concittadini, siamo comunque riusciti a lavorare incessantemente alla realizzazione di ciò che sarebbe diventato il fulcro di Gridea". È proprio in quel contesto che l’idea ha preso forma, alimentata dalla determinazione di creare qualcosa di positivo anche nei momenti più bui". Ciò che rende Gridea un’azienda unica è la sua visione integrata dei servizi offerti. "L’obiettivo – spiegano Matteo, Michele e Mick – è quello di fornire ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per la propria immagine aziendale e professionale: dalla progettazione grafica, alla stampa di prodotti personalizzati su misura, fino alla realizzazione di siti web accattivanti e funzionali". Inizialmente orientata verso il settore business-to-business, Gridea ha già conquistato la fiducia di diverse aziende che l’hanno scelta per le proprie esigenze di immagine. In un contesto in cui l’innovazione e la creatività sono i driver principali della competitività, l’azienda si pone come un esempio di come l’imprenditoria giovanile possa essere non solo un motore di sviluppo economico, ma anche un’opportunità per generare valore e cambiamento positivo nella società, candidandosi a diventare un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di un partner affidabile per la gestione della propria azienda. Per contatti: info@grideaitalia.it .

Luigi Scardovi