Guard-rail laterali sulla circonvallazione di Faenza, da lunedì riprendono i lavori

Da lunedì lungo la circonvallazione di Faenza riprenderanno i lavori per la posa dei guard-rail laterali, elementi indispensabili, assieme ad altri, alla sicurezza stradale. "L’intervento – si legge in una nota dell’Unione della Romagna Faentina –, partito a gennaio 2023, era poi stato sospeso nel periodo alluvionale. I lavori prevedono la messa in sicurezza della viabilità con provvedimenti mirati di adeguamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura viaria conformandola agli standard normativi richiesti in relazione alla protezione dei margini laterali della piattaforma stradale, attraverso l’impiego di idonee barriere di sicurezza". E ancora: "Il progetto prevede la rimozione delle barriere di sicurezza attualmente presenti lungo l’intero sviluppo della circonvallazione e la posa in opera di nuovi dispositivi di protezione certificati. Sui ponti è inoltre prevista la sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi elementi del tipo a ringhiera, oltre a quella delle reti di protezione ‘antisasso’ in corrispondenza degli affacci su strada o ferrovia".

L’intervento, che verrà effettuato per fasi, comporterà la modifica della viabilità che prevede il restringimento della carreggiata da due a una corsia; le modifiche verranno indicate nei tratti interessati dalla segnaletica di cantiere e dalla presenza di movieri della ditta incaricata. Il tratto di viabilità interessato dalla posa dei guard-rail laterali è quello tra la Rotatoria Strada Dei Vini e Dei Sapori (lato Bologna nei pressi del centro Le Cicogne) fino alle intersezioni di via Santa Lucia e via Carchidio, comportando inoltre la chiusura delle piazzole di sosta.