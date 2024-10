Halloween, iniziative per grandi e bambini

Inizia oggi a Cervia il lungo week end di Halloween con quattro giorni di eventi, tra musica, spettacoli e maschere. L’evento, pensato soprattutto per le famiglie, animerà le principali piazze e vie della città: piazza Garibaldi, piazza Pisacane, viale Roma, Borgomarina e tutte le principali vie del centro. Piazza Garibaldi sarà il cuore pulsante della festa, con giostre, musica e l’affascinante ’Tana delle Zucche’, un percorso per i più piccoli tra indovinelli e prove di coraggio. Questa sera la piazza sarà animata dal Country Horror Show, con balli, musica dal vivo, truccatori professionisti e sorprese spaventose per tutti. Le istallazioni e le animazioni animeranno poi tutte le principali vie del centro, da Corso Mazzini a via Bertoni. Piazza Pisacane offrirà laboratori creativi, truccabimbi e musica dal vivo. Il 31 ottobre alle 18, la piazza ospiterà lo spettacolo della compagnia Stra-vagante e Exalto, con illusioni, fuoco e acrobazie aeree. Al termine dello spettacolo, si terrà la premiazione delle maschere più paurose, dedicata ai più piccoli. Viale Roma sarà animata da giostre e un caratteristico mercatino locale, mentre la sera del 31 ottobre vedrà protagonisti cartomanti e astrologi, per una serata ricca di mistero. Nelle zone di Borgomarina e nel giardino delle Officine del Sale, aperto a tutti, sarà allestito un ’Cinema da Paura’ con proiezioni di film horror, accompagnato da attività come il make-up horror della Strega Truccatutti e i racconti interattivi della Tata Strega, con la ’Notte degli Zombie’. Non mancherà il classico ’Dolcetto o Scherzetto?’ con performer a tema e la Sfilata dei piccoli mostri, con il premio Mostrofeo. La grande del 2024 è nei Magazzini del Sale dove è allestito il grande percorso horror ’il magazzino del male’, per regalare adrenalina e brividi a tutti gli amanti dell’horror. Un viaggio da vivere con coraggio, riservato ai più temerari.

i.b.