I colori non hanno età. Murales alla Casa per anziani

I ricordi viaggiano sui muri della residenza per anziani di Alfonsine attraverso il disegno e i colori di 15 murales che ora adornano la rinnovata dimora che sarà inaugurata domani alle 16. La residenza per Anziani ‘Attilio Boari’ si trova in viale Orsini 8 e il ciclo pittorico è stato realizzato all’interno dell’intervento culturale ‘I colori non hanno età’. Il progetto, ideato dal comitato cittadino per l’anziano - centro sociale il Girasole e finanziato dalla Fondazione Banca del monte di Bologna e Ravenna, ha previsto la realizzazione di circa quindici opere che vanno a toccare ricordi più o meno lontani, come le attività di una volta, le vecchie canzoni, le pubblicità d’epoca e le immagini storiche locali (sono state messe a disposizione come spunti foto e cartoline storiche provenienti dall’archivio di Luciano Lucci). L’esecuzione delle opere del progetto ‘I colori non hanno età’ è stata affidata al pittore di origini olandesi Jos Peeters, che aveva già collaborato negli anni Novanta con il Comune di Alfonsine.

Partendo dalla realizzazione di opere ispirate ad alcune canzoni popolari, il progetto ha visto la collaborazione e la partecipazione degli ospiti, dei parenti e degli operatori attraverso alcuni pareri e commenti che sono risultati molto preziosi e che sono stati raccolti in un quaderno. Tali suggerimenti sono parte integrante del catalogo che accompagnerà le opere finite. Il coinvolgimento degli anziani alla realizzazione dei dipinti, che era l’obiettivo principale del progetto, ha portato a creare opere quasi mai uguali a come erano state pensate originariamente, rendendole al contempo ancora più uniche. Una delle opere, che ha ispirato maggiormente gli ospiti durante la realizzazione del progetto, è ‘La barca che va’, come nella nota canzone, che rappresenta metaforicamente il lavoro fatto insieme: il lasciarsi guidare dalla corrente, che porta nella giusta direzione. Il Comune di Alfonsine e il Comitato cittadino dell’anziano - centro sociale il Girasole ringraziano "tutto il personale della casa per anziani Boari e del centro diurno ‘Francesco Verlicchi’, gli ospiti, i familiari, la Fondazione Banca del monte di Bologna e Ravenna e Joe Peeters, che ha saputo cogliere con grande sensibilità e bravura l’essenza del progetto".

Matteo Bondi