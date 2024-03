I nostri piccoli amici animali, vivere insieme a cani e gatti

Avere un animale in casa porta gioia e allegria. Gli animali sono pelosi e quando li coccoli sono teneri e morbidi e il loro calore ti dona serenità. Prendersi cura di un animale è una cosa che rilassa e aiuta ad avere fiducia in se stessi e negli altri.

Avere un animale significa avere una grande responsabilità, significa lavoro, ma anche divertimento e felicità. Quando hai un animale capisci che ci sono tante incombenze da svolgere.

Se prendi un cane sai già che dovrai portarlo a spasso molto spesso perché per loro fare attività fisica è molto importante. Quindi non importa se c’è il sole o se piove: il cane ha bisogno di farsi sempre la sua passeggiata. Puoi divertirti con lui lanciando un bastoncino o una pallina e facendolo giocare al riporto. Passi dei momenti che non dimenticherai mai. Ma non tutte le attività sono divertenti…. raccogliere i suoi escrementi da terra non è affatto piacevole. A volte poi, di notte, fa rumore: vuole richiamare la tua attenzione perché ha fame o gli scappa la pipì. Bisogna fare anche attenzione alle sue ‘amicizie canine’, perché i cani non sono tutti uguali e non vanno tutti d’accordo tra di loro. I cani hanno varie personalità, bisogna conoscerli bene e imparare quali sono le loro attività preferite. Bisogna imparare anche a capire il loro ‘linguaggio’. Ringhiando i cani ti avvertono che qualcosa non va, quando scodinzolano ti fanno capire che sono contenti.

I gatti invece hanno un’indole diversa. Più autonomi e indipendenti, non hanno bisogno di passeggiatine quotidiane con i padroni: escono quando vogliono e quando vogliono, ritornano. Se però il tuo gatto esce spesso allora è il caso di sterilizzare il tuo animale. È un’operazione utile. Se non la si fa il tuo gatto potrebbe ‘innamorarsi’ e scappare per i propri cuccioli e poi non tornare mai più.

Fallo divertire con i suoi giochini preferiti, impazzirà di sicuro!

I nostri amici animali hanno bisogno di attenzioni continue. Bisogna comprare loro il cibo giusto, accertarsi che abbia sempre acqua fresca, pulire sempre la lettiera e le ciotole.

Quando li porti dal veterinario, miagolano o abbaiano per la paura, non sono affatto felici, ma se non li fai visitare 1 o 2 volte all’anno potrebbero avere problemi, come pulci o zecche.

Quando poi il nostro animale muore è come perdere un caro amico. Piangi come un dannato per giorni, è un dolore enorme. Ti ricordi dei momenti belli passati con lui e anche solo il pensiero ti mette tristezza perché sai che non tornerà mai più da te.

Pensateci bene prima di adottarne uno: sarà impegnativo, ma di sicuro sarà una rivelazione!

Classe 5^ B

Scuola primaria ‘Garibaldi’

di Ravenna

Docente Elisa Tavanti