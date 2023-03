I sapori di Romagna nel libro di Manzoni

Viviamo in una regione generosa per i suoi vini e la sua gastronomia. Ed è per farne conoscere le ricchezze che nel 1977 Giovanni Manzoni diede alle stampe il libro ’Così si mangiava in Romagna’. Quel libro non si trova più e allora l’editore Il Ponte Vecchio di ha pensato di pubblicarne una nuova edizione dal titolo ’La nostra cucina - Le ricette di un’antica famiglia romagnola’ curata da Gian Ruggero Manzoni ed Enrica Tampieri Manzoni. Oggi alle 17.30 Manzoni presenterà il libro, in compagnia di Lea Gardi e di Giorgio Melandri. Appuntamento alla Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4, a Faenza.