’Il cacciatore di sogni’ a Russi

Lo spettacolo ’Il cacciatore di sogni’, della compagnia Spazio A, andrà in scena domani al teatro Comunale di Russi (via Cavour 8) con ben tre appuntamenti. Le rappresentazioni sono previste per ogni fascia del giorno, mattina, pomeriggio e sera, e ad ogni esibizione sono previsti al massimo 20 spettatori, per garantire un’esperienza intima e immersiva.

Il primo appuntamento è alle 11, il secondo alle 17.30 mentre il terzo, ed ultimo, alle 20.30. Lo spettacolo è un viaggio onirico che coinvolgerà il pubblico in un’esplorazione dei luoghi del teatro solitamente non accessibili, aprendo porte e spazi nascosti per un’esperienza di scoperta. L’obiettivo è portare il pubblico a varcare i confini tra realtà e sogno, risvegliando l’attenzione verso il mondo dell’inconscio, spesso dimenticato nella frenesia quotidiana.

Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo info@spazioateatro.it.