Il Capanno Garibaldi Un premio dalla Regione come luogo di cultura

È stata collocata la targa con il marchio ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ che la Regione ha assegnato al Capanno Garibaldi nell’ambito della legge come riconoscimento per la valorizzazione e la fruizione di case e studi di personaggi illustri. La legge regionale ha l’obiettivo di far crescere e conoscere meglio questi luoghi straordinari, dove la cultura o le vicende, hanno preso alloggio, lasciando un segno nella storia. La Società del Capanno Garibaldi è entrata a far parte delle 88 realtà, che in forme diverse, case, musei, studi, sono rappresentative di personaggi storici nella nostra regione, come Baracca, Carducci, Oriani, Casa Varoli, Saffi.

Tra le domande presentate, il riconoscimento con l’assegnazione del marchio, ha premiato 52 luoghi, di cui 10 nella Provincia di Ravenna e solo 2 nel Comune; oltre al Capanno Garibaldi, la Casa Studio del pittore Giulio Ruffini a Mezzano. Per la Società Cons. del Capanno Garibaldi è motivo di orgoglio aver ottenuto il marchio regionale, un riconoscimento che premia la Società che da 140 anni, con tutte le difficoltà che una piccole associazione deve affrontare, è impegnata nella conservazione dello storico luogo.

Un Capanno che si trova in una situazione di fragilità ambientale, soggetta periodicamente all’invasione dell’acqua alta, con il moto ondoso che erode il terreno. E’ quindi inderogabile un intervento di difesa della riva per fermare le maree. Nell’ambito di un nuovo sviluppo turistico del Delta del Po e delle nostre valli con cammini e percorsi escursionistici, il Capanno è una realtà tra le mete turistiche ravennati e potrebbe meglio sfruttare gli spazi per ampliare la parte museale per una migliore capacità attrattiva ma è anche necessario dotarsi di servizi idonei per l’accoglienza turistica.