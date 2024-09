Il chitarrista di Vasco. Stef Burns il 26 a Pinarella

Sarà un nome iconico della musica mondiale la guest-star dell’Oktoberfest di Cervia in programma dal 26 al 29 settembre al Full Moon di Pinarella. Nella serata d’apertura (il 26 settembre, dalle 22, ingresso gratuito), sul palco di viale Tritone, si esibirà Stef Burns, leggendario chitarrista statunitense, membro negli anni ’80 della mitica band “Huey Lewis and the News” e conosciuto per essere stato il chitarrista di Alice Cooper e attualmente per essere quello di Vasco Rossi. Info: 329/1464457).