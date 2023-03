Il docu-film su Baracca è un evento Già tutti esauriti i posti a teatro

Un grazie alle imprese del territorio che hanno contribuito alla realizzazione del docu-film ’I cacciatori del cielo’ dedicato alla figura di Francesco Baracca e al centenario dell’Aeronautica Militare. È quello che l’amministrazione comunale ha deciso di tributare a una settimana dalla visione collettiva dell’opera organizzata a teatro in contemporanea alla prima su Rai1, nella serata del 29 marzo prossimo. "Il progetto che ha portato alla realizzazione del docufilm nasce da lontano, dal giorno in cui, nel 2018, ci fu il sorvolo delle Frecce Tricolori in occasione del centenario della morte di Baracca – ha sottolineato il primo cittadino Davide Ranalli, accompagnato dall’assessore alle attività produttive, Luciano Tarozzi e dall’assessora alla cultura, Anna Giulia Galegati –. Sono due le cose di cui siamo orgogliosi: il fatto che il teatro, dalla sua riapertura, stia sempre di più diventando un patrimonio di cui i lughesi possono usufruire e la importante partecipazione alla visione collettiva inizialmente organizzata nel salone Estense e poi spostata a Teatro per dare risposta a tutte le richieste. Vedere il teatro, che ha una capienza di 400 posti, sold out è la migliore risposta che la città poteva dare". Il ringraziamento dell’amministrazione è andato alle associazioni di categoria Confindustria Romagna, Ascom, Confesercenti Ravenna, CNA Ravenna sezione di Lugo, Confartigianato di Ravenna e alle aziende Natura Nuova, Pucci srl, Baruffaldi Plastic Technology srl parte del gruppo Dosi, Eurall srl, oltre al Consorzio In Bassa Romagna per le attività di coordinamento. "Si è trattato di una operazione importante per la città che spero possa avere un seguito – ha detto Stefano Pucci, titolare della Pucci srl –. Sono fra i fondatori del Festival del Cinema di Rimini che porta in città, ad ogni edizione, oltre 10.000 persone. Sto organizzando, in questo ambito, la proiezione de ’I cacciatori del cielo’ per le scuole".

La passione per il volo è quella che ha animato anche la partecipazione di Valberto Dosi, della ditta Baruffaldi. "I valori legati alla figura di Baracca sono molteplici – ha ricordato –. Personalmente sostengo anche un altro museo, legato all’aeronautica, nel quale trovano posto, in quella che era l’officina di mio nonno, i pezzi recuperati appartenenti ad arei della seconda guerra mondiale". La visione collettiva del docu-film sarà preceduta, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 da una mostra guidata al Museo Baracca. ’I cacciatori del cielo’, prodotto da Anele con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari con la regia di Mario Vitale e l’interpretazione di Giuseppe Fiorello nella parte del protagonista, sarà proiettata, sempre il 29 anche alla Camera dei Deputati a Roma. A quell’evento, sarà presente anche il sindaco Ranalli.

Monia Savioli