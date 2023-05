Il faentino Bellini: "Quanto affetto ricevuto"

"Indipendentemente dal risultato, per l’affetto e le attestazioni che ho ricevuto è come se avessi già vinto". Queste le parole di Davide Bellini, titolare del Bar Bellini situato sotto la Torre Civica in pieno centro a Faenza riguardo al concorso promosso dal Carlino. Con gli ultimi coupon Bellini - arrivato secondo con 3.435 tagliandi - ha allegato anche una lettera scritta a mano in cui ci segnala di aver incontrato a distanza di oltre 30 anni la sua professoressa delle scuole medie. Si tratta di Antonietta Rinaldi Ceroni, insegnante in pensione che prestò servizio "alle scuole Trisi di Lugo - racconta il gestore dell’esercizio -. Io ero affezionatissimo a lei ed è stato commovente rivederci a 35 anni di distanza dall’ultima volta". La professoressa ha appreso dalle pagine del nostro giornale dell’attività di Bellini, e dopo aver cercato i contatti del bar, è andata a trovare personalmente il proprio ex studente. "Ha rintracciato il numero e mi ha chiamato per dirmi che faceva il tifo per me. Dopodichè è venuta a trovarmi con la figlia, e mi ha portato tantissimi coupon compilati. Incontrarla di nuovo dopo così tanto tempo è stata davvero una grande emozione". La missiva autografa di Davide Bellini, datata 14 maggio ed arrivata alla nostra redazione, recita: "Con i tagliandi di oggi finisce questa bella iniziativa. Tra tutti i gentilissimi clienti che mi hanno supportato non posso non ricordare con emozione i tagliandi consegnati personalmente dalla mia professoressa di italiano delle scuole medie che non vedevo e sentivo da oltre quarant’anni. Voglio lasciarveli così come li ho ricevuti affinché anche voi possiate capire la dolcezza, l’attenzione ed il tempo dedicatomi da questa amorevole signora che mi ha commosso". Bellini ringrazia "le tantissime persone, non solo di Faenza, sono venute a manifestarmi il loro affetto e a portarmi i coupon. Per me umanamente già questa è una vittoria".