Il Forum dell’economia locale. Tutti gli appuntamenti

Prenderà il via martedì 23 aprile il Forum dell’economia locale, in programma per questa nuova edizione al Salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà. L’appuntamento è organizzato dall’area Sviluppo economico e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con il Tavolo dell’imprenditoria della Romagna Faentina, Unioncamere Emilia-Romagna e Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. L’obiettivo è disegnare un quadro aggiornato della filiera produttiva del territorio Quello in calendario fra sette giorni, a partire dalle 16, sarà il primo appuntamento del ciclo di incontri che si dipanerà da aprile a dicembre, con altri quattro tavoli tematici in programma, dedicati rispettivamente a manifattura, agricoltura e agroalimentare, commercio e turismo, tecnologia e servizi alle imprese. Il tavolo sarà coordinato per il 2024 da Confagricoltura, nella persona di Vittore Bertini, secondo la rotazione fra le organizzazioni degli imprenditori. Il pomeriggio di lavoro sarà poi strutturato in due sessioni principali; nella prima fase Guido Caselli, dirigente di Unioncamere Emilia-Romagna, illustrerà un’analisi dello scenario del territorio ravennate sulla scorta di una serie di dati sul tessuto economico; nella seconda parte i rappresentanti delle imprese, invitate a partecipare, porteranno ai partecipanti esperienze personali illustrando i motivi per i quali hanno deciso di investire a Faenza. Moderatore del pomeriggio Marco Antonioli, capo analista dello Studio Giaccardi & Associati, specializzato in Strategia, Ricerca e Coaching a supporto di istituzioni pubbliche e privati. "Il ciclo di incontri, che si svilupperanno da aprile a dicembre 2024 – spiega il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Andrea Fabbri – sarà l’occasione per confrontarsi sullo stato di salute di alcuni settori produttivi dell’area faentina, messi alla prova dal sommarsi degli effetti di lungo periodo della pandemia e di quelli invece dell’alluvione dello scorso anno". Il progetto ha una doppia valenza: consentire alle amministrazioni pubbliche di scattare una fotografia che da un lato catturi lo scenario sul quale strutturare e programmare nuove strategie per lo sviluppo economico, dall’altro consenta alle stesse imprese di individuare spunti di riflessione e di avere un maggiore coinvolgimento, in un momento storico particolarmente delicato per il tessuto produttivo e sociale.

f.d.