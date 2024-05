‘Il Girasole’ da ricostruire. Tre milioni di fondi

Uno stanziamento da 3 milioni e 100mila euro. Queste, per il momento, le risorse destinate alla ricostruzione della scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’ di via Calamelli, gravemente colpita dall’alluvione di un anno fa. Alla fine di aprile, tramite apposita ordinanza della struttura commissariale, è stata infatti inserita la somma di 3 milioni per la ricostruzione ex novo della struttura scolastica faentina. Questo perché, come riferito dagli esponenti dell’Amministrazione comunale nel corso di uno degli ultimi incontro con il comitato ‘La Bassa Italia’, tra le ipotesi progettuali, è allo studio la costruzione di una nuova scuola, più grande, con spazi didattici innovativi e con un’area verde di dimensione maggiore. "L’ordinanza costituisce un punto fermo che ci consente di poter andare avanti nel progetto – ha riferito l’assessore all’Istruzione Martina Laghi –. Le ipotesi ad oggi sono due: o la ricostruzione della scuola dove si trova oggi l’edificio, o la realizzazione di un nuovo edificio con conseguente aumento di metri quadri da destinarsi all’attività scolastica. Una nuova scuola potrebbe ospitare sei sezioni (prima dell’alluvione le sezioni erano quattro, ndr), e potrà beneficiare di un polmone verde più grande".

I 3 milioni d’altronde erano stati richiesti sulla base dei parametri Pnrr e le risorse stanziate "ci è stato detto che provengono dall’Europa. Se così fosse, potrebbero avere gli stessi vincoli" conclude l’assessore. Tradotto: con le risorse europee le date di realizzazione dell’intervento potrebbero avere un cronoprogramma con scadenze delineate e passaggi burocratici più veloci, in linea peraltro con le richieste di residenti e genitori. Le sezioni de ‘Il Girasole’, infatti, da settembre scorso sono state spostate all’interno della scuola Tolosano, piuttosto distante dal quartiere. L’area in questione sarebbe quella che si trova dall’altro lato della strada, all’interno del parco Calamelli vicina allo skate park. E il vecchio edificio potrebbe essere abbattuto per lasciare posto ad una nuova area verde. L’obiettivo degli amministratori sarebbe la conclusione dei lavori entro l’inizio dell’anno scolastico 2026/27. Per la progettazione sono state inoltre stanziate 100mila euro di risorse da parte della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza. Un’erogazione possibile grazie all’iniziativa ‘Fondazioni per la Romagna’, promossa dall’associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. insieme a Fondazione Crt, consulta delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, fondazione Compagnia di San Paolo e fondazione Cariplo. Sempre attraverso tale iniziativa la fondazione faentina presieduta da Omar Montanari destinerà altri 315mila euro come contributo per le famiglie alluvionate, attraverso un protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Faenza e il Comitato Faventia 3.0 che si occuperà della gestione diretta delle erogazioni. Delcontributo da 760 euro potrebbero beneficiare complessivamente 414 nuclei familiari, con 2 o più figli minori a carico che presentarono domanda di Cis e Cas.

Damiano Ventura