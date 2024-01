Il kung fu per chi è fragile

Si chiama ‘Gru Bianca: esplorando il sentiero del kung fu tradizionale’ ed è il laboratorio gratuito organizzato in collaborazione con Orientamente e Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna nell’ambito del progetto ‘Fragilità fa rima con opportunità’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna – Dgr 2241/2022. È guidato dal maestro Niccolò Russo ed è rivolto a tutte le persone con fragilità, in particolare alle persone con disabilità e Lgbtqia+* dai 15 ai 30 anni residenti nel territorio. Partirà il 16 gennaio e si svolgerà ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30 al Ct Darsena, uno degli impianti di Uisp Ravenna in via Curzola 1.

Il kung fu tradizionale non è solo un’arte marziale ma una via per sviluppare la mente, il corpo e lo spirito. Contrariamente agli sport da combattimento come la box o l’Mma, utilizza il combattimento come strumento di crescita personale e non come fine agonistico.

Un’esperienza a tutto tondo che punta a migliorare ed aumentare l’accessibilità alle attività motorie e a promuovere la scoperta di sé, delle proprie potenzialità, del proprio corpo e della relazione con gli altri ma anche l’abbattimento di muri sociali e preconcetti. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma solo il desiderio di partecipare attivamente e rispettare le altre persone partecipanti. Sono previsti 20 incontri settimanali. La frequenza al corso è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria allo 0544.1796279 o via mail a sportello@antidiscriminazione.lgbt.