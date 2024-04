Il libro di Bennet e il film di Pupi Avati

Alle 17.30 di domani in sala Codazzi alla biblioteca Trisi di Lugo, incontro con il gruppo di lettura ’Libriamoci. Si parlerà del libro di Alan Bennett ’Nudi e Crudi’.

Trovare la casa svaligiata dai ladri è senza dubbio un evento sinistro. Ma se spariscono anche la moquette, il rotolo della carta igienica, il forno e l’arrosto che attendeva lo scatto del timer, è palese che non può trattarsi di un semplice furto. E il libro ne sviscera la storia.

In sala Codazzi poi alle 20.15, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Lugo di Romagna, proiezione del film ’Una sconfinata giovinezza’ di Pupi Avati. L’appuntamento rientra in una serie di incontri con cadenza mensile:

quattro proiezioni, quattro aspetti della malattia di Alzheimer. Al termine della proiezione il dottor Franco Stefani, geriatra, risponderà alle domande del pubblico.