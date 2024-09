"Il Nido di Roby, un sogno realizzato"

Il Nido di Roby è la nuova struttura dedicata ai più piccoli, aperta nei giorni scorsi da Roberta Barboni a Ravenna in via Rotta, al civico 103/g. "Il nido – ha spiegato la titolare – era attivo dal 2011 col nome ‘Il mondo di Heidi’, ma, con la nuova gestione, l’attività è iniziata da pochi giorni, il 2 settembre". Roberta Barboni ha parlato di sogno realizzato: "Per 20 anni mi sono occupata di ‘commerciale’ col ruolo di ‘store manager’, però, per quanto riguarda il settore dell’educazione, oltre ad avere i titoli di studio e le certificazioni, ho sempre avuto una predisposizione per questo tipo di attività. Io infatti nasco come educatrice. E infatti, un paio di anni fa, mi sono messa alla prova, lavorando per alcune strutture private. Questa esperienza mi ha fatto prendere coscienza del sogno che avevo, cioè quello di una struttura tutta mia. Quando ho avuto la possibilità, ho realizzato il sogno che avevo da tanto tempo".

Il nido accoglie 23 bambini, dai 3 ai 36 mesi: "Fra le attività che proponiamo, da quest’anno, avendo le certificazioni, abbiamo introdotto anche l’inglese, soprattutto a livello di sonorità, per abituare il bambino all’approccio ad un’altra lingua". Ma non è tutto: "Da ottobre a giugno – ha proseguito Roberta Barboni – il sabato mattina, dalle 8 alle 12, su prenotazione, per bambini più grandi, ovvero dai 3 ai 5 anni, organizziamo laboratori didattici. Due volte al mese invece, al sabato pomeriggio, sempre per la stessa fascia di età dai 3 ai 5 anni, e sempre su prenotazione, proponiamo ‘i laboratori di dada Roby’, ovvero un laboratorio di inglese e di altre attività in corso di definizione".

Il Nido di Roby si sviluppa su una struttura al piano terra, costituita da una cucina, una sala lattanti, un ufficio per l’amministrazione, due bagni per gli adulti, due saloni, il servizi igienici per i bambini e due cortili rinnovati con erba sintetica, giochi adatti per l’outdoor. La struttura è dotata di impianti di deumidificazione. Fra le nuove iniziative legate all’alimentazione, alla mattina, come colazione, viene somministrata anche la frutta fresca. Lo staff del Nido di Roby è formato da 4 educatrici (Aurora, Irene, Rosa e Angela) oltre alla titolare: "Il rapporto numerico fra bambini ed educatrici è eccellente. C’è sempre compresenza".

Nulla è lasciato al caso: "Come da prassi – ha aggiunto la direttrice del Nido di Roby – il progetto pedagogico è depositato in Comune, ed è studiato di concerto con la pedagogista Eva Preto. Il progetto viene elaborato in base ai bambini che frequentano il Nido di Roby durante l’anno. Le attività vengono studiate e impostate in base alle caratteristiche, alle necessità e alle esigenze dei singoli bambini, in maniera individuale. Qualche esempio? Facciamo lavorare i bambini con materiali di recupero. Proponiamo anche la pittura, così come lo scambio libri, che permette ai bambini di portarsi a casa i libri e leggerli coi genitori. Coi più grandi, si possono programmare escursioni a teatro, o a vedere qualche mostra. L’obiettivo è stimolare la personalità e renderli indipendenti, in base ovviamente alla loro età, e rispettando i loro tempi e il loro modo di essere". Il Nido di Roby è un nido a tempo pieno. L’entrata è dalle 7.30 alle 9.15, mentre l’uscita è dalle 15.30 alle 17. In caso di necessità, la direzione è in grado di fornire anche un servizio di ‘post nido’.