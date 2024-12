Il nuovo sistema per i rifiuti speciali

Oggi alle 14.30 nella sede di Confcommercio Lugo (via Acquacalda 29) si svolgerà un incontro in cui sarà approfondita la prossima entrata in funzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Rentri per le imprese produttrici di rifiuti speciali. Ci si soffermerà in particolare sulle novità legate ai nuovi formati di registro di carico e scarico e documento di trasporto dei rifiuti, obbligatori dal prossimo 13 febbraio. L’incontro, a ingresso libero, sarà tenuto dal responsabile Ambiente Confcommercio Luciano Facchini.