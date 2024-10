Il pianoforte di Valbonesi

Stasera alle 20, nell’auditorium ’Arcangelo Corelli’ di Fusignano (vicolo Belletti 2), ci sarà il concerto di pianoforte di Viller Valbonesi. Una serata all’insegna della musica classica, con brani di Bach, Haendell, Beethoven Chopin, Liszt, Ravel, Rachmaninoff.

Viller Valbonesi ha suonato in tutta Europa e Asia come solista e musicista da camera in importanti sale e teatri, tra cui il teatro Malibran a Venezia, la Sala dei giganti a Padova, la Sala Santa Cecilia a Roma, la Philharmonie e la Konzerthaus a Berlino, e poi ancora Lipsia, Amburgo, Salisburgo, Bergen, Tokyo. Dal 2012 è membro del Berolina Ensemble, che si distingue per la sua ricerca e registrazione di opere dimenticate del repertorio romantico e tardo-romantico per formazioni piccole e grandi. Nei concerti combina le sue ’scoperte’ con le opere più note del repertorio di musica da camera di ogni epoca. Viller ha studiato in Italia e ha perfezionato la sua formazione nell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Dopo essersi trasferito a Berlino nel 2012, si è laureato Konzertexamen nella Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino. Oggi è molto attivo come insegnante nella capitale tedesca, insegnando musica da camera e pianoforte nella Hochschule Hanns Eisler e pianoforte nel Bach-Gymnasium e la Musikschule Bela Bartok. Ingresso libero. Per maggiori informazioni chiamare lo 0545-955665 oppure 0545-955668.