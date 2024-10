Il ponte di Ragone ‘sotto i ferri’. Lavori al via dal 7 ottobre. Traffico sospeso sulla ‘Roncalceci’

Dopo anni di attese e ritardi il 7 ottobre partiranno i lavori di rifacimento del ponte sul Montone, sulla provinciale n. 5 al confine tra Ragone e San Pancrazio, frazione nel Comune di Russi. L’intervento, del valore complessivo di 1 milione e 600.000 euro, sarà finanziato per 1.100.000 euro con un contributo concesso alla Provincia dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e per 500.000 euro con risorse provinciali.

I lavori innalzeranno i livelli di servizio e sicurezza della provinciale n. 5, arteria strategica nella mobilità provinciale, mediante l’adeguamento statico e sismico del ponte sul Montone. Verrà demolito l’impalcato del ponte esistente e verrà ricostruito mediante una nuova struttura metallica, si procederà con l’adeguamento funzionale della sezione stradale e la creazione di un percorso protetto per l’utenza debole.

Dal 7 ottobre sarà sospesa la circolazione al traffico lungo la provinciale ‘Roncalceci’, dal km 4+570 al km 4+900. Il termine dei lavori è previsto entro la primavera. Il traffico verrà modificato: tutti i veicoli provenienti dalla statale 67 Ravegnana, da Ghibullo, da Roncalceci e diretti a San Pancrazio o a Russi lungo la provinciale Roncalceci, all’innesto della strada provinciale 34 Di Roncalceci devieranno a sinistra percorrendola interamente, quindi svolteranno a destra sulla provinciale 1 Villafranca a Passo Vico, per proseguire sulla provinciale 4 Prada fino all’innesto con la provinciale 302R Brisighellese-Ravennate, dove svolteranno a destra in direzione Russi. I veicoli che da San Pancrazio e Russi sono diretti a Ragone, Roncalceci, Ghibullo e alla Ravegnana seguiranno il percorso inverso.

Sarà sospesa la circolazione veicolare sugli argini nei tratti prossimi al ponte, ma sarà garantito il trasporto pubblico locale e scolastico. Verrà chiusa via Argine destro Montone dall’incrocio con via Ragone per 150 metri circa in direzione di via Sabbionara. Quindi verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto residenti, domiciliati e diretti ai fondi) in via Sabbionara. Il Consiglio territoriale di Roncalceci, in collaborazione con l’associazione di volontariato Vps, organizza un servizio a supporto dei cittadini di Ragone per alleviare il disagio legato alla chiusura del ponte. Sono previsti un servizio di accompagnamento e trasporto, un aiuto per gli acquisti e il servizio ’Pronto farmaco’ con le farmacie di San Pancrazio e Roncalceci. Aprirà, invece, entro fine ottobre il ponte su via Pugliese, in località Roncalceci.