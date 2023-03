Il Pri e la coop Saffi hanno ricordato Giuseppe Mazzini

Ieri in piazza Garibaldi, in corrispondenza della lapide che lo ricorda nella facciata del palazzo comunale, una delegazione del Partito Repubblicano di Cervia e della Cooperativa Aurelio Saffi ha deposto una corona di alloro per celebrare i 151 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini. "Costituire l’Italia in Nazione Una, Indipendente, Libera, Repubblicana". Questo lo scriveva Giuseppe Mazzini nella ’Istruzione generale per gli affratellati nella Giovine Italia’ nel 1831. E il suo pensiero, "è ancora oggi vivo e attuale", dicono dall’Edera.