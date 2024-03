Il Pri: "In via Caduti per la Libertà la nuova sede della polizia locale"

Il Partito Repubblicano ha presentato una serie di proposte sul tema sicurezza. "Occorre superare la logica della richiesta di rinforzi, che poi arrivano ogni anno in numero sempre minore e per periodi limitati, prevedendo l’istituzione di un distretto turistico metropolitano che abbracci tutta la costa emiliano romagnola, dotandolo stabilmente di un adeguato organico di forze dell’ordine che operando a supporto di quelle già presenti sul territorio, assicuri un più efficace controllo del territorio, in particolare nel periodo estivo", è il ragionamento dell’Edera. In attesa di tale progetto, "occorre chiedere per tempo un adeguato periodo di apertura del Posto di Polizia di Stato di Pinarella durante il periodo estivo con un idoneo organico".

Ancora: "Riteniamo opportuno effettuare uno studio di fattibilità per la progettazione del Polo della sicurezza, con la valutazione dei costi individuando nel contempo la copertura delle risorse necessarie anche con finanziamenti extra comunali, che preveda: la nuova sede della Polizia locale nell’area in via Caduti per la Libertà, di proprietà del Comune; alloggi di servizio indispensabili per l’apertura del commissariato di Polizia estivo a Pinarella, per i Carabinieri e per i rinforzi estivi. Una parte di questi alloggi potrebbe essere utilizzata nei periodi non occupati per dare temporanee sistemazioni in casi di emergenza".