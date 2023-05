Il restauro dell’altare con le reliquie di S. Ilaro

Avrà luogo lunedì 15 maggio, giorno in cui si festeggia Sant’Ilaro, patrono di Lugo, la presentazione alla cittadinanza del restauro, in via di ultimazione, dell’altare settecentesco che custodisce il busto ligneo argentato contenente le sacre reliquie del Santo. L’appuntamento, che quest’anno arricchisce la giornata dedicata al patrono, è alle 17,45, per ammirare il frutto di un intervento conservativo, importante per il suo valore artistico, culturale e simbolico. L’intervento è stato voluto e finanziato dal Lions club di Lugo (anno lionistico 2022-2023, presidente Guido Rosi Bernardini). Un proficuo finanziamento è stato inoltre garantito dal Salus Medical Center, attraverso il titolare e socio Lions Giancarlo Baruzzi, che ha consentito l’ampliamento del restauro alle colonne laterali dell’altare.

La società edile Margarita ha poi offerto a titolo gratuito i ponteggi necessari alla realizzazione dell’opera. I lavori sono stati coordinati e diretti da Michele Pagani in intesa con i tecnici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, ed eseguiti dalla società Etra di Maria Lucia Rocchi e Michele Pagani, grazie anche alla partecipazione degli studenti del corso di Laurea in conservazione e restauro Beni Culturali Unibo campus di Ravenna. I promotori rivolgono "un doveroso ringraziamento particolare a padre Giandomenico Meloni, rettore della Chiesa del Carmine".

l.m.