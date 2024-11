Il rimpasto di giunta premia il Pd . Sbaraglia è il nuovo vicesindaco. A Fusignani le politiche per la salute

Rimpasto delle deleghe e incarico di vicesindaco a Fabio Sbaraglia, già assessore, tra le altre, a cultura, scuola, università, politiche giovanili. Il Partito democratico non fa sconti e punta su Sbaraglia, togliendo l’incarico di vicesindaco ad Eugenio Fusignani (che ottiene la delega delle Politiche per la salute), storico rappresentante del Partito repubblicano e vecchia volpe della politica, che certamente avrà chiesto una qualche compensazione (magari di ricoprire l’incarico di vicesindaco anche nella prossima legislatura, dovesse vincere nuovamente il centrosinistra?).

Fantapolitica (ma non troppo), a parte, il sindaco uscente Michele de Pascale, eletto presidente della Regione Emilia Romagna, resterà formalmente in carica fino al prossimo consiglio comunale (che dovrebbe essere convocato il 23 dicembre), quando il parlamentino cittadino voterà la delibera per la sua decadenza. E proprio de Pascale ha deciso che il vicesindaco, da qui al voto per le prossime amministrative, sarà Sbaraglia. Quest’ultimo commenta così la nomina: "Ringrazio il Sindaco e tutti i colleghi e le colleghe di giunta per aver condiviso questa scelta che mi onora. Ci aspetta nelle prossime settimane un lavoro che, proseguendo nel solco del programma di mandato, assicuri una transizione ordinata fino alle prossime amministrative di primavera. Personalmente metterò a servizio di questo fine e della comunità le mie competenze e le mie caratteristiche, umane e politiche, sapendo di poter contare su una maggioranza e su una giunta forti e coese". De Pascale, che aveva la delega al Pnrr, che andrà ad aggiungersi ai Lavori pubblici (in capo a Federica Del Conte), commenta così la sua uscita di scena (quella di ieri è stata una delle sue ultime riunioni di giunta): "Ringrazio tutti i componenti della giunta per il servizio appassionato e l’impegno di questi anni, per alcuni di loro in entrambi i mandati per altri solo nel secondo. Negli ultimi mesi ho ben percepito l’ulteriore sforzo e l’impegno profuso a servizio della città e ho trovato in loro il massimo della coesione e dello spirito di squadra per affrontare i mesi che abbiamo davanti. Fino all’ultimo giorno eserciterò il mio incarico con la massima dedizione e in ogni caso la mia gratitudine e impegno per il territorio del Comune e della Provincia non verranno mai meno. Ringrazio in particolare Fabio Sbaraglia ed Eugenio Fusignani per la disponibilità e la serietà dimostrata nel rendersi disponibili a questo nuovo assetto".

Lorenzo Margotti, segretario comunale del Pd, ricorda che "l’obiettivo prioritario della coalizione di governo rimane quello di assicurare una transizione ordinata, mantenendo costante il focus sulle esigenze della comunità e sul progresso della città". A Fusignani e Sbaraglia "il Pd rivolge i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che questa squadra saprà affrontare le sfide che attendono la città".

Luca Bertaccini