Il Rossini suona francese

Questa sera, alle 20.30, il festival itinerante ’Rossini Open’ fa tappa alla sala polivalente ’Il Tondo’ di Lugo, in via Lumagni 30.

Sul palco Michael Barenboim (violinista franco-tedesco), che iniseme alla moglie Natalia Pegarkova (pianista russa) portano in scena un repertorio di musica francese.

In programma ci sono ’Sonate Posthume’ di Maurice Ravel, ’Berceuse’, ’Romance’ e ’Andante’ di Gabriel Fauré, ’3 Stücken’ di Lili Boulanger, ’Pièce per viola’ op. 20 di Ernest Chausson e la ’Sonata per viola’ di Henry Vieuxtemps.

Un’occasione per ascoltare Michael Barenboim, le cui apparizioni in Italia sono rarissime, ma che è frequentatore assiduo dei grandi festival europei. Barenboim utilizzerà una viola contemporanea modello Maggini e un prezioso violino Stradivari del 1708 ’Ex-Andrejeus’.

Dal duo marito e moglie Michael Barenboim e Natalia Pagarkova è da poco uscito uno CD contenente le ’Romanze senza parole’ di Mendelssohn eseguite per violino e pianoforte.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Biglietti in vendita su Vivaticket (online su www.vivaticket.com e nei punti vendita). I biglietti sono disponibili anche nel luogo dello spettacolo, e saranno in vendita da un’ora prima dell’inizio del concerto. Per info, prenotazioni e programma completo del festival: 0545.299542 / biglietteria@teatrorossini.it / www.teatrorossini.it.