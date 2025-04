In sella a teatro con le biciclette partigiane

A Russi proseguono le iniziative per ricordare il fondamentale apporto dato dalle donne e dagli uomini del territorio alla Liberazione. Alle 20.45 di stasera, al teatro comunale andrà in scena 'Biciclette partigiane'. Si tratta di una narrazione della Resistenza in forma di spettacolo a cura di e con Eugenio Sideri. Pedalare sulle strade della Romagna e incontrare nomi, fatti, persone. Vivi e morti che si incrociano tra storia e memoria. E con le biciclette ascoltare le storie che le strade ancora raccontano, con i loro cippi e le loro lapidi. Storie di uomini e donne, o meglio, spesso di ragazzi e ragazze, partigiani e staffette, che hanno dedicato la propria vita, anche perdendola, alla Resistenza.

"Guerra e lotta per la Liberazione, per un Paese libero, per un futuro democratico e sincero – si legge in una nota –. Per raggiungere ciò che oggi, forse, a volte appare scontato, ma che 80 anni fa non lo era affatto. Napoleone, Natalina Vacchi, Candida Bondi, Sultana, Silvio Corbari… questi alcuni e alcune dei protagonisti delle storie raccontate: perché il ricordo e la Memoria sono un bene prezioso per non dimenticare, affinché diventino strumenti per costruire un presente migliore".