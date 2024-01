In via Bozzi serve un nuovo parcheggio

Vorrei fare una segnalazione per la zona Comet a Ravenna. In via Bozzi e le vie attigue ci sono tante abitazioni e attività commerciali e i parcheggi diciamo che erano sufficienti. Ora però da poco ha aperto un’attività di noleggio auto e si è creato un problema di parcheggio. Sono arrivate diverse bighe trasporto auto e avranno scaricato 40/50 mezzi forse di più .Ora chiedo se ad un bar per posizionare sedie e tavoli viene richiesta una “tassa occupazione suolo pubblico alla società di noleggio cosa viene richiesto ? E comunque è un problema di parcheggi che il comune di Ravenna potrebbe risolvere creando un nuovo parcheggio di fronte al bar Revenge dove c’è uno spiazzo di solo erba.

Luciano Fosci

Telefonate

poco convincenti

Due giorni fa ho ricevuto una telefonata sul telefono fisso, da un uomo che si è presentato dicendo che per conto (mi sembra) della Regione, stava facendo un sondaggio, senza aspettare se acconsentivo, ho risposto alle seguenti domande, quanti anni ha? - ha mai fatto o sta facendo fisioterapia? - quanti siete in famiglia? Certo non avrei risposto se mi avesse chiesto il numero dell carta di credito! Comunque alla fine della telefonata mi sono chiesta: è un normale sondaggio o qualcuno che cerca anziani da derubare visto che Il mio numero lo si trova sulla guida telefonica dove compare l’indirizzo?

Marisa