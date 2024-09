In via Cimatti tornano le auto. E gli alluvionati scrivono a Mattarella

Dopo il sindaco di Faenza, Massimo Isola, anche il Comitato alluvionati della città ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La nostra città – si legge nella lettera – è stata colpita da ben tre alluvioni, in tempi molto ravvicinati, e le conseguenze di queste calamità ci hanno messo letteralmente in ginocchio. Siamo colpiti sia materialmente sia psicologicamente e il perdurare degli eventi e le difficoltà della ripresa stanno esaurendo le residue capacità di resilienza della popolazione". Poi la richiesta al capo dello Stato di "intervenire affinché i fondi e i progetti necessari per la ricostruzione vengano gestiti con la necessaria urgenza, così come le provvidenze economiche siano correlate ai reali bisogni della popolazione in un’ottica di fiducia istituzionale tra cittadini e Stato".

Intanto a Faenza, in una delle zone più colpite anche dalla recente alluvione, via Cimatti è stata riaperta al traffico, anche se con un restringimento della carreggiata vicino alla curva nei pressi del sottopasso della circonvallazione, dove si transita a senso unico alternato regolato da un semaforo. Via libera anche in via Ragazzini, via Massimo D’Azeglio, piazzale Golinelli e via Silvio Pellico.

"Da lunedì – fanno sapere dal Comune – partiranno poi i lavori di sostituzione e potenziamento della rete fognaria da parte della ditta incaricata da Hera. A partire da questa data, per circa due mesi, sono previste modifiche alla viabilità in via Ugo Piazza, via Cimatti, rotonda via Cimatti/Torretta/Silvio Pellico e ponte Bailey". Le modifiche alla viabilità si divideranno in diverse fasi: la prima interesserà lavori all’interno della rotatoria, lato fiume Lamone, tra le vie Ugo Piazza, Cimatti, Silvio Pellico, Torretta che prenderanno il via lunedì per due settimane (fino all’11 ottobre o comunque fino al termine dell’attività)". Durante questo periodo sono previste modifiche alla viabilità tra cui: chiusura del ponte Bailey, divieto di transito in via Piazza, tranne per residenti, frontisti e mezzi di soccorso ai quali sarà consentito il transito in entrambi i sensi con accesso e uscita dalla rotonda.

Nella rotatoria tra le vie Torretta/Ugo Piazza/Cimatti/Silvio Pellico: divieto di transito tra l’immissione di via Torretta e via Cimatti in direzione Santa Lucia; i veicoli provenienti da via Pellico e via Cimatti potranno transitare in via Torretta ma non potranno percorrere la rotatoria nel lato del fiume Lamone. Per i soli veicoli in uscita da via Ugo Piazza (residenti, frontisti, mezzi di soccorso e pronto intervento) sarà consentito immettersi nella rotonda verso via Cimatti e circolare in modo contrario al senso di marcia fino all’immissione in via Pellico.