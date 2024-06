Inaugurata una piccola libreria decorata dagli alunni

Da giovedì scorso a San Zaccaria c’è una nuova casetta di libri. Tutto è nato da un progetto ideato qualche anno fa dal Comitato Cittadino e dalla società ciclistica del paese che aveva come scopo la riconversione di una vecchia voliera per uccelli in un contenitore di libri e cultura. La scelta della Asd San Zaccaria Bike fu quella di sostituire la rete perimetrale con pannelli in legno recuperati da altri mobili, oggetti in disuso o abbandonati. Tutta la decorazione della casetta è stata seguita dalle varie classi della scuola elementare di San Zaccaria. La biblioteca comunale ’Omicini” con sede a Castiglione di Ravenna ha devoluto alcuni libri tramite edizioni fuori catalogo, libri fuori produzione o altro. L’area individuata è quella dei muretti di ingresso al parco Di Burdel, muretto che corre parallelo alla pista ciclopedonale.