Inaugurato Nau!. Donerà per tutta l’estate il pane ai poveri

Al posto di Pandora, in via Cavour, ha aperto da qualche giorno Nau!, un negozio di occhiali.

Per inaugurare il nuovo store in via Cavour 27, non sono state organizzate feste e rinfreschi ma

l’azienda ha preferito donare il pane alla mensa dei poveri di Ravenna per tutta l’estate.

La società, fondata nel 2004, ha sede a Castiglione Olona (Varese) proprio nel luogo dove nella metà dell’800 nasceva il primo distretto dell’occhialeria italiana. Qui sorgono uffici ed unità produttiva a cui si aggiunge una rete distributiva composta da oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Malta e Messico. Oltre 600 le persone impiegate nelle attività sparse in giro per il mondo.