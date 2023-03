Incidente a Cotignola (Ravenna), ennesimo scontro all’incrocio: due giovani ferite

Rilievi da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna (Scardovi)

Cotignola (Ravenna), 17 marzo 2023 - Sono state entrambe trasportate al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena le due giovani automobiliste, una di 21 e l’altra di 35 anni, rimaste coinvolte in uno incidente (foto) verificatosi poco dopo la mezzanotte al ‘solito’ incrocio tra via Madonna di Genova e via Gaggio, alle porte di Cotignola.

La più giovane era al volante di una ‘Chevrolet ‘Spark’ mentre la 35enne era alla guida di una Renault ‘Clio’ station wagon. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Sul posto due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’, i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna il cui personale ha fatto procedere la circolazione a senso unico alternato fino alle 2.

L’intersezione itra via Madonna di Genova e via Gaggio/via Crispi continua a rivelarsi una delle zone più pericolose dell’intero territorio della Bassa Romagna.