Casal Borsetti (Ravenna), 11 agosto 2020 - Tanta paura in mattinata sulla Romea per un incidente stradale fra un furgone e un motociclista di Comacchio di 47 anni, avvenuto in un punto dove la strada statale si restringe a causa di un cantiere. Centauro ricoverato in rianimazione.

L'uomo, in sella a una Bmw 1200 rs, viaggiava in direzione nord. Il furgoncino doveva svoltare a sinistra e marciava in direzione Ravenna, l'incidente è avvenuto a circa 300 metri dalla rotonda di Casalborsetti. La moto era in sorpasso quando si è scontrata col furgoncino. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato nel campo a lato della strada.

Sul luogo è intervenuto il 118, con ambulanza ed elimedica del 118 che ha portato il 47enne all'ospedale di Cesena, dove si trova in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.