Longastrino di Argenta (Ferrara), 12 maggio 2018 - Aveva 59 anni e risiedeva a Fusignano l’automobilista che oggi intorno alle 17 ha perso la vita in uno scontro con un camion verificatosi in via Pagana, ad una manciata di chilometri da Longastrino di Argenta. Lievi ferite, invece, per il conducente del mezzo pesante, un 54enne domiciliato a Lavezzola. L’automobilista era al volante di una Peugeot ‘307’ e stava percorrendo un tratto rettilineo di via Pagana con direzione di marcia Anita-Longastrino.

Ad un centinaio di metri con l’intersezione con via Manzina, per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Longastrino, è avvenuto il terribile scontro con un autoarticolato che procedeva il direzione opposta.. L’impatto è stato impressionante. Entrambi i mezzi sono finiti nella scarpata, con il camion che ha arrestato la sua corse ruote all’aria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dall’ospedale di Argenta, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Portomaggiore e i carabinieri di Longastrino. Il personale del 118 non ha purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Spetterà al personale dell’Arma a far piena luce sulla dinamica del sinistro.

Lu.Sca.