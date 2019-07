Cervia (Ravenna), 21 luglio 2019 - Ancora una tragedia della strada. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Montaletto (foto), fra Cervia e Cesena, poco prima delle 14. Il ragazzino, di Cesena, era alla guida della sua moto lungo via del Confine e stava andando da Montaletto verso Cesena. Sulla stassa strada e nella stessa c'era direzione anche un'auto, una Mercedes. Alla guida un altro giovanissimo, un ragazzo di 20 anni di Savignano. Per cause che ora le forze dell'ordine devono stabilire, l'auto ha travolto lo scooter che stava girando verso una via laterale.

Sono stati allertati i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare il ragazzo: ma le sue condizioni, dopo il tremendo impatto, erano troppo gravi ed è morto sul colpo. Sul posto, per chiarire la dinamica, la Polizia Stradale di Forlì.