Incidente oggi sull’Adriatica a Cervia: due feriti

Cervia (Ravenna), 8 marzo 2024 – Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 sulla strada statale 16 Adriatica, a Cervia (il fatto è avvenuto all'altezza del ristorante 'Le Ghiaine'). Tre i mezzi coinvolti nello scontro, che ha avuto come esito quello di almeno due persone ferite, fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale, oltre alle ambulanze del 118 e all'elimedica (quest'ultima non ha dovuto trasportare però nessun ferito in ospedale). Si sono verificati disagi alla viabilità, visto sia l'orario in cui avvenuto lo scontro che l'importanza della strada. Sarà la stradale ad accertare dinamica dell'incidente e responsabilità dei conducenti.