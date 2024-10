Incidente all’uscita dell’autostrada: automobilista gravissimo. Foto

Cotignola (Ravenna), 11 ottobre 2024 – Ennesimo, gravissimo incidente all’intersezione tra via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir, alle porte di Cotignola, dove poco dopo le 10 di oggi si è verificato violento scontro tra un’auto condotta da un uomo di 84 anni e una camion al cui volante c’era un 30enne.

L’anziano, che era alla guida di una Volkswagen Tiguan, nell’uscire dall’autostrada per immettersi, svoltando a sinistra, in via X Aprile, è venuto a collisione con un camion che procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, una pattuglia del Commissariato di Polizia di Stato di Lugo nonché ad una squadra di Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, il cui personale ha provveduto ad estrarre l’84enne dall’abitacolo e ad affidarlo alle cure degli operatori del 118.

10 foto Grave un uomo di 84 che era alla guida di un'auto che si è scontrata con un camion. E' stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e portato in ospedale con l'elicottero sanitario

Nel frattempo, considerate le gravi condizioni in cui l’uomo versava, e in vista di un suo trasporto al ‘Bufalini’, è atterrato l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’. Dopo essere stato sottoposto sull’ambulanza alle pratiche di rianimazione, l’automobilista è stato trasbordato sul velivolo, decollato con un codice di massima gravità per il ‘Trauma Center’ dell’ospedale cesenate. Illeso l'autotrasportatore.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via X Aprile è stato regolato a senso unico alternato.