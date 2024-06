"Inconcepibili i cantieri aperti a inizio giugno"

Stagione turistica iniziata sottotono e campagna elettorale agli sgoccioli. Il settore del turismo è ora sotto la lente di ingrandimento. Questi i temi affrontati da Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia.

Casadei, quali sono le urgenze del turismo?

"La prima cosa che si aspetta un turista è una città in ordine, questo presuppone pulizia, spazzatura delle strade e soprattutto un numero adeguato di bidoni per fare la raccolta differenziata. Se poi le strade ed i marciapiedi non fossero in condizioni precarie sarebbe meglio, ma questo problema richiederà anni per essere risolto. Non basta però professarsi una città turistica, occorre esserlo anche nella programmazione: non è concepibile né tollerabile che al 1° giugno ci siano cantieri aperti o peggio ne vengano aperti in maggio".

Il nuovo sindaco dovrà affrontare la questione Bolkestein. Qual è la posizione di Federalberghi?

"La questione è delicatissima, il turismo è per definizione una macchina i cui ingranaggi devono o dovrebbero lavorare all’unisono. Se questo non succede una destinazione prima o poi perde appeal. Fino ad oggi ricettivo commercio ristorazione e comparto balneari hanno convissuto, al netto di qualche problema, in modo corretto. Occorre mantenere il più possibile lo status quo delle cose".

Altre tematiche rilevanti?

"Una ci sta molto particolarmente a cuore e per la quale abbiamo bisogno di una politica che ci sostenga e ci supporti riguarda le vie di collegamento. Un turismo moderno ha bisogno di comodità e un sistema turistico all’avanguardia, e il nostro lo è. Dobbiamo batterci assieme per il potenziamento dei collegamenti aerei, senza i quali siamo tagliati fuori del resto del mondo. Dobbiamo chiedere ed ottenere un potenziamento della rete ferroviaria che sarà nel prossimo futuro una via di collegamento comoda quanto sostenibile in termini di inquinamento e pretendere la continuazione della E55 verso il Veneto per accorciare di almeno un paio di ore il tempo di percorrenza per Germania, Austria e Svizzera che si spostano su gomma e che ci escludono perché i tempi di percorrenza sono troppo lunghi".

Cosa vuole dire ai candidati sindaco?

"I candidati sono di alto profilo e questo è molto importante perché occorrerà rimboccarsi le maniche. Un sincero in bocca al lupo a entrambi i candidati, a cui confermo la massima disponibilità ad un confronto sereno e costruttivo già dal giorno dopo l’insediamento".

Ilaria Bedeschi