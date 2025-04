I problemi della piscina comunale: "Nessuna interruzione dell’attività. Tuteleremo i 17 lavoratori"

Giacomo Costantini, assessore comunale allo sport. Le difficoltà gestionali della piscina comunale sono state tirate in ballo dal sindaco Uil e dalla coppia Nicola Grandi-Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco per FdI, Forza Italia e Viva Ravenna. A che punto è la situazione dell’impianto ’Gambi’ in via Falconieri?

"Direi di scindere le due cose. Grandi e Zanolli sono in campagna elettorale. Se la loro idea è costruire una nuova piscina, gliela lascio senza problemi. Un’idea, diciamo, alla Ponte sullo Stretto di Messina".

Grandi e Zanolli ipotizzano anche l’illegittimità del contratto con l’attuale gestore, minacciondo di impugnarlo per farlo decadere: questo la preoccupa?

"Se lo ritengo illegittimo, sono liberi di seguire le strade che credono. La gestione della piscina è stata affidata attraverso il project financing, come avvenuto in tanti altri comuni. Ciò significa che il gestore redige un piano economico-finanziario e lo applica per rientrare dall’investimento fatto, assumendosi anche alcuni obblighi, come la manutenzione".

Uilcom Uil sottolinea invece difficoltà finanziarie da parte dalla società uscente Pool 4.0, con stipendi di marzo e aprile non ancora pagati e contributi non versati ai dipendenti. Partendo da questi ultimi, di quante persone parliamo?

"Sono 17".

Le risultano queste difficoltà economiche di Pool 4.0, società destinata a passare la gestione a Cooper Nuoto?

"Ci risultano, ma solo da pochi giorni. Prima non ci era stano comunicate e francamente questo atteggiamento ci ha infastidito".

Che fine faranno i 17 lavoratori della piscina comunale?

"Cooper Nuoto ha sempre detto che avrebbe assorbito per intero la forza lavoro in capo ora a Pool 4.0. Ripeto: le sofferenze economico-finanziarie di quest’ultima società ci hanno colto di sorpresa, ’semplicemente’ perché non ci sono state comunicate se non pochi giorni fa".

Sa da cosa dipendono?

"Non nei dettagli, anche perché l’interlocuzione avviene tra Pool 4.0 e Cooper Nuoto. è vero che i costi di luce e gas sono aumentati, ma questa notizia ci ha colto di sorpresa".

Ci sarà un incontro con le parti sindacali?

"Sì, lo stanno programmando. Quello che si sarebbe dovuto svolgere alcuni giorni fa è saltato per un errore materiale di comunicazione".

Sempre il sindacato parla di un passaggio di consegne - dal punto di vista gestionale - da Pool 4.0 a Cooper Nuoto il 1° maggio: è una data plausibile?

"Di sicuro la situazione di Pool 4.0 accelererà il passaggio gestionale. Cooper Nuoto sarebbe dovuta subentrare in agosto-settembre. Se non sarà il 1° maggio, auspichiamo sarà comunque a breve".

Come Comune che impegno potete prendere?

"Il nostro primo interesse è la tutela dei dipendenti, poi la continuità dell’attività sportiva".

Nessuna interruzione alle nuotate dunque?

"No. Soddisfatte queste due esigenze, vorremo capire cosa è successo a Pool 4.0".

Luca Bertaccini